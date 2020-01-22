Сборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею разгромила команду США в финале юношеской Олимпиады. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая 22 января, завершилась со счетом 4:0. Авторами заброшенных шайб стали Матвей Мичков, отличившийся на второй и 15-й минутах, Руслан Газизов (22-я минута) и Вячеслав Малов (36-я минута).

В матче за третье место сборная Канады оказалась сильнее финнов (4:2). Для россиян золото в хоккейном турнире юношеской Олимпиады стало первым в истории. В 2016 году сборная России стала бронзовым призером, в 2012 году — серебряным.

Юношеские Олимпийские игры прошли в Лозанне. Сборная России — победительница медального зачета соревнований. В активе отечественной команды 29 наград — десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!