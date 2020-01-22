Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы. При этом Зеленский призвал участников ВЭФ стать «акционерами успеха новой Украины».

Глава государства считает, что прагматичному миру сегодня не хватает чуда, тогда как мировая экономика находится на пороге нового кризиса.

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«Украина — это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина. (...) Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены», — подчеркнул он

В ноябре 2019 года Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку республика, по его словам, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».

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