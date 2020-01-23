Мужчина с автоматом захватил заложника в Ереване

Мужчина с автоматом ворвался в бизнес-центр в Ереване и захватил заложника. Об этом сообщил «Ленте.ру» очевидец, находящийся внутри здания.

Неизвестный открыл огонь по бизнес-центру «Эребуни Плаза», после чего проник внутрь, где выстрелил еще несколько раз. Он требует пустить его в офис бывшего президента Роберта Кочаряна, который сейчас является фигурантом дела о попытке свержения конституционного строя.

Налетчик взял в заложницы сотрудницу центра и с ней поднялся на пятый этаж, где находится офис.

Помимо офиса Кочаряна, в здании расположены гостиница и другие офисы. На данный момент бизнес-центр оцеплен силами полиции, входы и выходы заблокированы. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются.

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