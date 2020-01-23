Захвативший бизнес-центр в Ереване вооруженный налетчик сдался

Полиция Еревана после переговоров нейтрализовала вооруженного налетчика, который захватил бизнес-центр «Эребуни-плаза» и взял в заложники сотрудницу одной из расположенных там организаций. Мужчина сдался, сообщили «Ленте.ру» очевидцы происходящего, находящиеся внутри здания.

Собеседник издания прислал видеозапись, на которой видно, как с места происшествия расходятся спецназовцы и работники центра.

В частности, в «Эребуни-плаза» располагается офис бывшего президента Роберта Кочаряна, который сейчас является фигурантом дела о попытке свержения конституционного строя и находится под арестом. Вооруженный мужчина требовал, чтобы его пустили туда.

Данных о пострадавших не поступало. Причины инцидента и цели преступника выясняются.

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