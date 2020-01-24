В Турции рассказали о любви к россиянам

Россиян в Турции считают друзьями, а не просто клиентами. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил председатель совета директоров курортного отеля «Литоре» Кемаль Кахья.

По его словам, турки «действительно очень любят русский народ». При этом, помимо «очень важной дружеской, сердечной связи», турецкая сторона поддерживает хорошие партнерские отношения с российским государством, добавил он.

«Российский рынок — наш первичный рынок потребителей. [От него] мы принимаем больше всего путешественников», — указал Кахья. Он также напомнил о рекордной статистике туристов из России в 2019 году.

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При этом председатель считает, что Турции необходимо развивать зимний туризм. Он подчеркнул, что в этот период сокращается число путешественников, поэтому многие предприятия, обслуживающие туристический сектор, простаивают без работы. Однако страна могла бы привлечь иностранцев за счет лыжных курортов, исторического и оздоровительного туризма. «В зимний период мы не мыслим только туризмом в категориях "море-песок-солнце"», — отметил Кахья.

Он также рассказал, что некоторые пятизвездочные отели предлагают путешественникам неквалифицированное обслуживание, что приводит к недовольству и снижению цен. По мнению Кахьи, это связано с тем, что инвесторы не имеют тесной связи с турсектором, а уровень обслуживания необходимо поднимать.

Ранее главной приманкой для российских туристов в Турции назвали наличие моря и пляжей.

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