Российский боец UFC Хабилов объяснил нежелание выносить флаг страны на поединки

Российский боец смешанного стиля (ММА) Рустам Хабилов объяснил, почему не выносит флаг страны на поединки. Его слова приводит YouTube-канал ННТ Спорт.

«Такой принципиальности нет. На несколько боев Абдулманап Нурмагомедов выходил с флагом. Я помню, это было на взвешивании. И один раз нам сказали, якобы с гербом нельзя. И нас не допустили с флагом. Такой инцидент один раз был. После этого я не помню, чтобы больше мы делали это. Но я представляю страну — Россию», — заявил выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Хабилов.

Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов. Под его руководством занимается и Хабилов.

В ноябре прошлого года на вопрос о том, почему он не выходит на бои с флагом России, ответил Хабиб Нурмагомедов. По его словам, он представляет страну по-своему. «Не считаю, что отсутствие флага говорит о том, что я не патриот», — отметил тогда боец.

33-летний Хабилов — уроженец Дагестана. В его активе 24 победы при четырех поражениях в профессиональной карьере.

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