Макгрегор обратился к вдохновившему его ветерану UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поблагодарил американца Чака Лидделла — бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и члена Зала Славы организации. Обращение к ветерану ирландец опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

31-летний Макгрегор опубликовал совместное фото с Лидделлом, сделанное еще в 2008 году. Под ним он привел фото, сделанное уже 18 января 2020-го — на нем 50-летний Лидделл смотрит на Макгрегора с трибун арены в Лас-Вегасе, где ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне.

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«Твои достижения в октагоне вдохновили меня на следование мечте. За это я всегда буду тебе благодарен!» — написал Макгрегор.

18 января Макгрегор одержал первую победу в UFC с 2016 года. Ирландец становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

Лидделл — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Американец четырежды защитил титул. Он также принимал участие в Гран-при Pride в полутяжелом весе, где добрался до полуфинала. Там он уступил соотечественнику Квинтону Джексону.

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