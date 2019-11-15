Бывший чемпион UFC представил уличную драку с Майком Тайсоном и стал посмешищем

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чак Лидделл порассуждал о том, кто выиграет в уличном поединке между ним и бывшим боксером-тяжеловесом Майком Тайсоном. Видео-интервью доступно на YouTube-канале EdMylett.

49-летний Лидделл убежден, что одержит победу над Тайсоном. «На улице я точно выиграю. Конечно, у него может пройти удар. Есть шанс поймать меня, но в остальном — для него все было бы кончено», — заявил боец.

Слова Лидделла были широко растиражированы в социальных сетях, в частности, в Twitter-аккаунте Bloody Elbow. Для его подписчиков высказывание бойца послужило объектом шуток.

«Чаку бы только фэнтези писать», — считает Jin Dong.

«Вот и хронические травмы головного мозга заговорили...» — написал Tommy.

«Я даже сомневаюсь, что нынешний Чак справится с картонной фигурой Тайсона, честно говоря», — полагает Digital Trycicle.

Лидделл известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он владел поясом чемпиона в полутяжелом весе и четыре раза защищал титул. После ухода из организации Лидделл стал членом Зала славы UFC.

Тайсон — член Международного зала боксерской славы. Он становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и неоднократно признавался боксером года. Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. На момент завоевания титула ему исполнилось 20 лет и 144 дня.

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