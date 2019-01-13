Боец MMA признался в готовности побить бывшего чемпиона UFC на парковке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен обратился к соотечественнику Тито Ортизу и признался, что готов драться с ним даже на парковке. Об этом Соннен заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Соннен напомнил Ортизу о его провальном с точки зрения реализованных билетов бое с ветераном MMA Чаком Лидделлом и отметил, что не рассматривает поединок с ним в качестве бизнеса.

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«Мне не интересно быть твоим партнером, я хочу побить тебя. Мы можем сделать это по-правильному, а можем и здесь, на парковке. Я побью тебя прямо там и выложу на YouTube. Это принесет куда больше просмотров, чем твой прошлый бой с Лидделлом», — заключил 41-летний Соннен.

Соннен и Ортиз уже встречались в октагоне на турнире Bellator 170 в январе 2017-го. Тогда Ортиз праздновал победу.

На счету 43-летнего Ортиза 20 побед и 12 поражений в поединках по правилам MMA. Он также становился чемпионом в полутяжелом весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соннен одержал 30 побед и потерпел 16 поражений. Он также выступал под эгидой UFC с 2009-го по 2013 год.

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