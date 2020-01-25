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Российский губернатор зачитал рэп

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил студентов с Татьяниным днем и зачитал рэп. Видео с поздравлением опубликовано его пресс-службой на Facebook.

«С Днем студента! Глава Забайкалья оригинально поздравил студентов региона. Пожалуй, как никто за всю историю края, а, может, и России!» — написали представители пресс-службы Осипова.

Съемки видеопоздравления главы Забайкальского края проходили в его кабинете. На первых секундах ролика российский губернатор сидит в своем кресле и занимается работой. Затем он начинает читать рэп: «Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь. Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш. Умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым, ребятам перспективным!»

«Много разных вузов края классных профи выпускают. Будущее Забайкалья, вас, ребята, продвигают! — продолжает он, не отвлекаясь от работы. — С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед». Под конец ролика Осипов садится за стол и надевает рэперскую кепку.

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