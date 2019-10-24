Читающая рэп африканская принцесса захотела посетить хип-хоп-фестиваль в Крыму

Принцесса африканского королевства Эсватини Сиханизо Дламини заявила, что хотела бы побывать на фестивале Rap Koktebel в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 октября.

«Я бы с удовольствием посмотрела, потому что мне больше нельзя читать рэп, учитывая мою работу и все остальное. Да и возраст тоже», — заявила принцесса. Она пояснила, что сама себе запретила заниматься такой музыкой.

Сиханизо Дламини отметила, что хип-хоп — это не королевское дело. «Когда я начала заниматься рэпом, всех это встревожило, но потом они привыкли, потому что рэп, как мы считаем, родом из Африки», — добавила принцесса. Она призналась, что хотела быть как Тупак Шакур или The Notorious B.I.G. После этого она зачитала для журналиста один трек.

Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, проходящий в Крыму. Телеведущий Дмитрий Киселев выступил инициатором его проведения в 2018 году. Он заявил, что подобных мероприятий в России больше нет.

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