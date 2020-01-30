Мир
 
Последние новости
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Самый привлекательный металл попал под подозрение
На Украине завели дело против Обамы
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
В KFC появится искусственная курица
Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
Новости партнеров

Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой

Перейти в «Мою Ленту»

Сводная сестра жертвы Холокоста Анны Франк Ева Шлосс (Eva Schloss) заявила, что фотографии с освобождением советскими солдатами пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) являются подделкой. Об этом пишет Daily Mail.

Шлосс утверждает, что фотографии, показывающие освобождение Освенцима, не являются реальными, потому что ни« одного снимка не было сделано концентрационном лагере». «Я была в российском посольстве однажды и рассказала, что фотографии являются поддельными», — сказала женщина.

В посольстве отметили, что фотографии подлинные. Однако Шлосс вспомнила, что у советских солдат не было с собой камер. «Только намного позже они сфотографировали то, что вы видите сейчас, это определенно не в Освенциме и не во время освобождения Освенцима», — заключила она.

Ева Шлосс попала в концентрационный лагерь Освенцим в возрасте 15 лет. Еврейская девочка Анна Франк скрывалась вместе с семьей в Нидерландах после прихода Гитлера к власти. Она вошла в мировую историю благодаря дневнику, в котором обличала нацизм и воплотила страдания миллионов людей, связанных с Холокостом. Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году в возрасте 15 лет.

В период Второй мировой войны около 1,3 миллиона человек были отправлены в Освенцим, их них погибли 1,1 миллиона человек. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Аушвиц-Биркенау был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал пост о том, что Освенцим был освобожден американской армией. На ошибку обратили внимание пользователи сети, после чего редакция издания принесла извинения и указала, что концлагерь освободила Красная армия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Anne Frank's step-sister and Holocaust survivor Eva Schloss claims photos of the Soviet liberation of Auschwitz are FAKE because soldiers hadn't brought cameras and were taken at other camps
В Германии освобождение Освенцима приписали армии США
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)

Свобода по-американски

Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
02:43Сегодня

Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть

01:17Сегодня

Палестина выступит в ООН против «сделки века»

00:31Сегодня

Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit

Мир00:0329 января

«Америка не может не ответить»

Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
23:4929 января

Грета Тунберг станет товарным знаком

23:2029 января

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

23:0129 января

Европарламент одобрил соглашение по Brexit

Мир00:0327 января

«Мы не несем традиционные ценности»

Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
22:4329 января

Перевозящая пассажиров в Крым компания попала под санкции США

21:2429 января

Макрон уличил Эрдогана в неспособности сдержать слово

20:4329 января

ПАСЕ отклонила антироссийские поправки к резолюции по РФ

Россия
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
Россиян предложили реже арестовывать из-за нехватки мест в СИЗО
Михаил ИгнатьевПутин уволил скандального главу Чувашии
Игнатьев угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Россиянам назвали способ избежать ожирения у школьников
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Заподозренный в запое российский губернатор объяснил свое отсутствие
Все материалы
Мир
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Палестина выступит в ООН против «сделки века»
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit
Все материалы
Бывший СССР
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Эстонский депутат потерял доступ к тайнам НАТО из-за поездок в Россию
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Все материалы
Экономика
Самый привлекательный металл попал под подозрение
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
В KFC появится искусственная курица
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Оценены последствия смертельного вируса для Украины
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сын российского олигарха рассказал о съемной «двушке» и поездках на метро
Все материалы
Силовые структуры
В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Стало известно о попытках суицида генерала СК в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Mail.ru выпустила умную колонку
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Все материалы
Спорт
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020
«Заложники интриг и политики»
 
UFC стал жертвой хакеров
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Роналду вошел в историю Instagram
Все материалы
Культура
Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Сильвестр Сталлоне поседел
Все материалы
Интернет и СМИ
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому
Мастера на все руки
 
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Мужчины полюбили еще один женский тренд
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Названы способы избежать заражения коронавирусом в самолете
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Самая востребованная авиакомпания в Европе прекратила полеты в Китай
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Пассажирский самолет резко изменил маршрут и полетел в зараженный Ухань
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Реакция таксиста на прибывшего из зараженного Уханя пассажира попала на видео
Все материалы
Из жизни
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Нефтяник спас вмерзших в лед котят чашкой теплого кофе
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
92-летний россиянин женился на 81-летней возлюбленной и вскоре умер
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Стало известно о российской банде «маминых подруг»
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы