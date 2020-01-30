Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой

Сводная сестра жертвы Холокоста Анны Франк Ева Шлосс (Eva Schloss) заявила, что фотографии с освобождением советскими солдатами пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) являются подделкой. Об этом пишет Daily Mail.

Шлосс утверждает, что фотографии, показывающие освобождение Освенцима, не являются реальными, потому что ни« одного снимка не было сделано концентрационном лагере». «Я была в российском посольстве однажды и рассказала, что фотографии являются поддельными», — сказала женщина.

В посольстве отметили, что фотографии подлинные. Однако Шлосс вспомнила, что у советских солдат не было с собой камер. «Только намного позже они сфотографировали то, что вы видите сейчас, это определенно не в Освенциме и не во время освобождения Освенцима», — заключила она.

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Ева Шлосс попала в концентрационный лагерь Освенцим в возрасте 15 лет. Еврейская девочка Анна Франк скрывалась вместе с семьей в Нидерландах после прихода Гитлера к власти. Она вошла в мировую историю благодаря дневнику, в котором обличала нацизм и воплотила страдания миллионов людей, связанных с Холокостом. Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году в возрасте 15 лет.

В период Второй мировой войны около 1,3 миллиона человек были отправлены в Освенцим, их них погибли 1,1 миллиона человек. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Аушвиц-Биркенау был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал пост о том, что Освенцим был освобожден американской армией. На ошибку обратили внимание пользователи сети, после чего редакция издания принесла извинения и указала, что концлагерь освободила Красная армия.

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