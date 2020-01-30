Золотые зубы станут новым трендом 2020 года. К такому выводу пришли администраторы Telegram-канала «Мур».

В качестве примера они приводят американского актера Джеффа Голдблюма (Jeff Goldblum), который показал фотографию в грилзах (декоративные накладки на зубы) в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @jeffgoldblum

На опубликованном снимке 67-летний Голдблюм запечатлен улыбающимся в золотых грилзах и солнцезащитных очках. Он также одет в черную водолазку и серебристую куртку в пайетках.

В этих же грилзах актер также появлялся на популярном американском телешоу Jimmy Kimmel Live в ноябре 2019 года.

Его золотой аксессуар изготовил ювелир Джонни Данг (Johnny Dang), Instagram-аккаунт которого актер упомянул в своем посте. Он специализируется на создании эксклюзивных украшений для знаменитостей, таких как Travis Scott, Drake, Snoop Dogg и Post Malone.

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Отмечается, что грилзы пользуются большим спросом на западе. Ранее в них были замечены Kanye West, Rihanna, Madonna и Miley Cyrus.

В январе 2019 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам новые бриллиантовые грилзы. По информации сайта группы клиник Naperville Dental Specialists, стоимость подобного аксессуара составляет более 150 тысяч долларов (около 10,5 миллиона рублей).

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