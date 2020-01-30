Премьер-министр России Михаил Мишустин повысил социальные выплаты и пособия с 1 февраля на три процента. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Индексацию распространят на выплаты и компенсации, положенные ветеранам, инвалидам, гражданам с детьми, при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Также документ касается граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк», от сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

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Повышение выплат, пособий и компенсаций предусмотрено раз в год с 1 февраля. Оно высчитывается из роста потребительских цен за прошлый год.

По данным Росстата, в 2019 году инфляция в России опустилась до 3 процентов. Накануне, 29 января, ведомство сообщило, что с начала 2020 года цены в России выросли на 0,4 процента, то есть в годовом выражении на 27 января рост составил 2,489 процента. В последние две недели инфляция остается на нулевом уровне.

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