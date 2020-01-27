Подсчитан ущерб от экономических преступлений в России

В России подсчитали ущерб от экономических преступлений в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что в прошлом году было выявлено 104,9 тысячи преступлений данной категории. Материальный ущерб составил 447,2 миллиарда рублей.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году число преступлений в сфере экономики сократилось на 4,1 процента по сравнению с 2018-м. Также уточняется, что тяжкие и особо тяжкие преступления составили 60,3 процента.

Ранее эксперты назвали возможные изменения в экономической политике России с приходом нового правительства. Экономисты выразили уверенность в том, что общий курс правительства останется в целом без изменений. В частности, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой указал на то, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал макроэкономическую стабильность приоритетом правительства.

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил главную задачу нового состава кабинета министров: рост российской экономики. Одним из способов достижения поставленной задачи он назвал реализацию национальных проектов, которая, по его словам, до текущего момента шла слишком медленно.

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