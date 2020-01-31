В России появится первый частный город

В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Askona Life Group Романа Ершова.

Доброград находится между Ковровом, Владимиром и Нижним Новгородом в 250 километрах от Москвы. Его начали строить в 2012 году, а завершение всех работ планируется в 2034 году. На данный момент он зарегистрирован как поселок, но в дальнейшем получит статус города в связи с расширением строительства. Также в декабре прошлого года Минэкономразвития приняло заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Доброграде. В случае отказа властей здесь появятся дата-центры.

Часть инвестиций — это проектное финансирование (деньги банка), другая — собственные средства компании. Ершов отметил, что Askona Life Group рассчитывает создать объекты инженерной инфраструктуры за счет государственно-частного партнерства. Создатели Доброграда заявили, что в будущем здесь будут жить 47 тысяч человек. В настоящее время в городе проживают 290 семей, в том числе сотрудники самой компании, работающие на местном заводе.

В результате общая площадь Доброграда составит 2,6 тысячи гектаров, а объем только жилой недвижимости — 1,6 миллиона квадратных метров. Уже реализована первая очередь из частных домов на землях для ИЖС, а вторая и третья очереди предполагают строительство таунхаусов и многоэтажных домов.

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