Шестикратный обладатель Кубка Стэнли признал уникальность Овечкина

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Марк Мессье отреагировал на информацию о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обогнал его в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова канадца приводятся на сайте лиги.

Мессье поздравил Овечкина с выдающимся результатом и признал его уникальность. «Ты поразил всех мастерством, отменным броском и характером — уникальной комбинацией качеств. Но еще важнее то, что ты стал примером для целого поколения, заразив их своей страстью забивать и желанием играть в хоккей», — отметил он.

Ранее 1 февраля Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе Овечкина стало 695 реализованных шайб за все время выступления в лиге, у Мессье — 694 гола.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — чех Яромир Ягр (766).

Мессье является шестикратным обладателем Кубка Стэнли. Он 15 раз играл в Матче всех звезд НХЛ.

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