Овечкин обогнал Мессье в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторс» форвард отличился шайбами на 31-й и 60-й минутах. В активе Овечкина стало 695 голов за все время выступления в НХЛ. Россиянин обогнал по этому показателю канадца Марка Мессье (694 гола).

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — чех Яромир Ягр (766).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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