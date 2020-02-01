Посол США в России назвал Овечкина лучшим хоккеистом мира

Посол США в России Джон Салливан высоко оценил выступления нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Слова политика приводит ТАСС.

«По моему мнению, Александр — лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет», — признался Салливан.

В Москве Салливан посетил матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичными «Спартаком» и «Динамо» и произвел символическое вбрасывание. В беседе с журналистами он отметил, что следит за выступлениями Овечкина и считает его своим любимым игроком.

Ранее 1 ферваля Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Это позволило россиянину набрать 695 голов в лиге и выйти на восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — чех Яромир Ягр (766).

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