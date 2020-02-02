Джокович выиграл Australian Open и стал рекордсменом

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля. Джокович одержал победу в пяти сетах (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4). Серб стал рекордсменом по количеству побед на Australian Open: он выиграл турнир восемь раз в карьере.

В женском одиночном разряде победительницей стала американка София Кенин. В финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

На данный момент Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лидирует испанец Рафаэль Надаль.

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