Джокович выиграл Australian Open и вошел в историю

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Он стал первым спортсменов в истории, выигравшим турнир семь раз в карьере. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Встреча прошла в воскресенье, 27 января. Джокович одержал победу в трех сетах (6:3, 6:2, 6:3). Продолжительность матча составила два часа шесть минут. Серб стал рекордсменом по количеству побед на Australian Open.

В женском одиночном разряде победу одержала японка Наоми Осака. В финале она оказалась сильнее чешки Петры Квитовой — 7:6 (2), 5:7, 6:4. Эта победа гарантировала Осаке первое место в рейтинге Женской теннисной организации (WTA). 21-летняя японка станет самой молодой первой ракеткой мира в истории.

Джокович также лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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