«Зенит» поздравил футболиста сборной Испании напоминанием о поражении от России

Санкт-петербургский «Зенит» в своем Twitter-аккаунте поздравил защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике с днем рождения. К записи прикреплена фотография с матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

На кадре запечатлен момент, когда мяч попал Пике в руку. Это случилось в штрафной испанцев, в их ворота был назначен пенальти, который реализовал нападающий Артем Дзюба. В итоге основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти подопечные Станислава Черчесова были точнее.

«Шлем сердечное приветствие из России», — говорится в публикации. Благодаря победе над Испанией сборная России вышла в четвертьфинал домашнего мундиаля, где проиграла Хорватии.

Пике исполнилось 33 года. В сборной Испании он играл до августа 2018-го, в ее составе становился чемпионом мира и Европы. За «Барселону» защитник выступает с 2008-го, за это время он выиграл три Лиги чемпионов и восемь чемпионатов Испании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!