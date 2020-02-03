Компания TCL Communications объявила о закрытии бренда BlackBerry. Продажи смартфонов линейки прекратятся осенью, сообщается в Twitter BlackBerry Mobile.

В заявлении говорится, что в этом году мобильный бренд BlackBerry прекратит свое существование. Компания TCL Communications, владеющая правами на линейку аппаратов, перестанет продавать смартфоны после 31 августа 2020 года. Компания будет оказывать поддержку пользователям BlackBerry до 31 августа 2022 года.

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Бренд подытожил, что фанаты BlackBerry оценили обновленную линейку KEY, в рамках которой вышло несколько смартфонов после перезапуска серии. Компания выразила благодарность пользователям и партнерам бренда, заметив, что надеется на светлое будущее как для TCL Communication, так и для BlackBerry Limited.

С декабря 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств. Ранее компания BlackBerry отказалась от производства смартфонов, сосредоточившись на программном обеспечении.

Отличительными особенностями телефонов и смартфонов BlackBerry являются бизнес-позиционирование, защита личных данных и физическая QWERTY-клавиатура. Первый аппарат под маркой BlackBerry был выпущен в 1997 году компанией Research In Motion.

44-й президент США Барак Обама в ходе своей кампании и в должности американского лидера пользовался девайсами BlackBerry. В мае 2013 года Минобороны США одобрило смартфоны этой марки для корпоративного использования среди сотрудников министерства.

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