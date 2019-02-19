Определены лучшие в мире смартфоны

Эксперты издания Business Insider составили рейтинг 20-ти лучших смартфонов в мире. Список гаджетов с лучшими характеристиками опубликован на сайте.

На первом месте благодаря мощному аккумулятору, качеству съемки и современному дизайну оказался китайский OnePlus 6T. Помимо этого, специалисты оценили привлекательную стоимость смартфона по сравнению с конкурентами.

На второе место эксперты поставили iPhone XR, который был признан лучшим в линейке Apple. Третье место разделили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые обладают лучшей камерой.

В первую десятку также попали Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S9. Во второй десятке оказалось несколько старых моделей Samsung и Apple.

Специалисты также отметили смартфон Phone 2 американской компании Razer, специализирующейся на разработке и создании игрового оборудования (14 место) и модели Motorola: Мото G6 и Moto Z3 (18 и 19 место соответственно), которые были отмечены за аккуратный дизайн, громкий звук и увеличенную работу аккумулятора. Замкнул двадцатку BlackBerry Key2, который оказался единственным телефоном с qwerty-клавиатурой в рейтинге.

Эксперты заключили, что рейтинг лучших смартфонов 2019-го не сильно отличается от аналогичного списка предыдущего года. Однако ситуация может серьезно измениться уже в феврале, когда такие производители, как Samsung и LG, анонсируют новые модели на выставке Mobile World Congress.

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