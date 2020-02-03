Гол новичка «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн стал автором лучшего гола в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голландец открыл счет ударом в нижний угол из-за пределов штрафной в матче против «Манчестер Сити» (2:0). Для хавбека эта встреча была первой в футболке «шпор».

В пятерку лучших также вошли голы Антонио Рюдигера («Челси»), Адама Мазины («Уотфорд»), Филиппа Биллинга («Борнмут») и Алекса Окслейда-Чемберлена («Ливерпуль»).

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