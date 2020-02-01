Клуб российского бизнесмена выиграл второй матч в АПЛ подряд

«Борнмут» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей забитые мячи на счету Филипа Биллинга и Натана Аке. В составе бирмингемцев голом отметился Мбвана Самата.

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«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, одержал вторую победу в АПЛ подряд, набрал 26 очков и вышел на 16-е место в чемпионате. «Астон Вилла» имеет в активе 25 очков и находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Борнмут» 9 февраля на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Астон Вилла» 16 февраля на своем поле примет «Тоттенхэм».

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