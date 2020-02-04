В Польше оценили шанс вхождения Белоруссии в состав России

Журналистка польского издания Krytyka Polityczna Малгожата Ноцунь (Małgorzata Nocuń) оценила шанс вхождения Белоруссии в состав России. Об этом она порассуждала на фоне развития интеграционного процесса двух стран.

По ее словам, споры о дальнейшей интеграции Москвы и Минска начинаются в тот момент, когда между ними возникают разногласия. Президент России Владимир Путин выдвигает белорусскому коллеге Александру Лукашенко ультиматум, настаивая на создании Союзного государства на своих условиях и отказывая Минску в льготах по некоторым вопросам, в частности, по ценам на газ.

Ноцунь пишет, что в 1996 году, когда между Россией и Белоруссией начались переговоры об интеграции, глава Белоруссии был амбициозен и мечтал стать руководителем Союзного государства. Во второй половине 1990-х Лукашенко был популярен в Белоруссии, кроме того, соседней стране завидовали даже россияне: тогдашний президент Борис Ельцин «компрометировал себя и Россию на международной арене», пишет автор статьи. Белорусский лидер обещал гражданам, что будет просить Советский Союз вновь взять Белоруссию под свое крыло, и эта идея была близка многим гражданам республики.

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В период российско-белорусских конфликтов Минск пытается преодолеть международную изоляцию и ищет новых союзников на Западе. Однако и Россия, и Белоруссия нуждаются друг в друге, приходит к выводу Ноцунь. «Москве, обреченной на международную изоляцию, удобно, что она всегда может указать на Минск как на своего союзника. (…) Лукашенко, в свою очередь, осознает, что никто не будет спонсировать Минск так, как Москва», — объясняет она.

Если Белоруссия когда-либо войдет в состав России, Москве необходимо, чтобы «у всех сложилось впечатление, что это соответствует желанию белорусского лидера». Для Минска же Россия — самая близкая и важная страна. «С точки зрения Лукашенко, это не самый лучший расклад, но любой другой будет тоже плох», — резюмирует журналистка.

В 2019 году Лукашенко заявил об отсутствии у российского лидера намерений присоединить Белоруссию. Также он предупреждал белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет «опробована на зуб». Откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые предполагают вхождение одного государства в состав другого.

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