«Русский медведь» протаранил лучшего бомбардира НХЛ

Российский защитник «Аризоны Койотис» Илья Любушкин отметился силовым приемом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.
В конце первого периода Любушкин протаранил нападающего Леона Драйзайтля, который пытался войти в зону «Аризоны». «Илья Любушкин. Русский медведь», — описала видео пресс-служба «Койотис». В итоге команда россиянина одержала победу со счетом 3:0.
Драйзайтль — лучший бомбардир НХЛ, в 53 матчах он набрал 83 очка (29 шайб и 54 передачи). На счету Любушкина в этом сезоне две голевые передачи в 36 матчах.
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