Отсутствие Малкина в списке лучших игроков НХЛ вызвало скандал

Отсутствие российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в списке 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вызвало скандал среди спортивных экспертов и болельщиков. Первым об этом написал журналист Пьер Лебрюн в Twitter.

Он назвал отсутствие Малкина в топ-100 позором. С журналистом согласился еще один хоккейный эксперт — Джастин Борн. «Не понимаю, почему Малкин не включен в этот список. Он такой ловкий, умный и злой на льду. (...) Это редкое, исключительное сочетание», — написал он.

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Некоторые отметили талант Малкина и количество его трофеев, посчитав решение руководства лиги неверным. Другие посчитали, что россиянин заслуженно не попал в рейтинг.

Список 100 лучших игроков в истории НХЛ был составлен в 2017 году к 100-летию лиги. В него вошли четыре россиянина — Сергей Федоров, Павел Буре, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

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