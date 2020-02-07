Вратарь сборной Уругвая забил курьезный автогол

Вратарь молодежной сборной Уругвая Игнасио Де Арруабаррена отметился курьезным автоголом в отборочном матче на Олимпиаду с командой Бразилии. Видео опубликовано в Twitter TyC Sports Play.
После подачи с фланга игрок сборной Бразилии нанес удар головой. Де Арруабаррена зафиксировал мяч, но тут же совершил неловкое движение и протолкнул его в ворота. До автогола уругвайцы вели со счетом 1:0.
Встреча завершилась вничью — 1:1.
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