Сейв вратаря «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис совершил лучший сейв в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Французский вратарь спас свою команду после удара форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро из пределов штрафной. Матч завершился домашней победой «шпор» со счетом 2:0.
В пятерку лучших также вошли спасения Мартина Дубравки («Ньюкасл»), Тима Крула («Норвич»), Алекса Маккарти («Саутгемптон») и Лукаша Фабиански («Вест Хэм»).
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