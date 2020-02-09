Дзюба отчитал оскорбляющих его фанатов

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала «Россия 24» высказался об оскорбляющих его фанатах.

«Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны», — отчитал недовольных Дзюба.

Футболист посчитал, что эту проблему необходимо решать. «Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошел к трибуне. Рядом были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз им объяснять?» — задался вопросом он.

В прошлом году российские фанаты несколько раз оскорбляли Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

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