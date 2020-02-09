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В Кремле оценили заявление Лукашенко перед встречей с Путиным

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко

В Кремле оценили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным о наступившем «моменте истины» в отношениях Москвы и Минска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что ему «не с руки» комментировать резкие заявления белорусского лидера по поводу проблем в нефтегазовой сфере, однако этот вопрос «действительно, очень эмоциональный».

По словам Пескова, Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, интересы которых защищают два лидера, в связи с этим Лукашенко «в своей стране ведет себя соответственно». «Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», — отметил он.

7 февраля прошли переговоры российского и белорусского лидеров по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере. Лукашенко заявлял, что встреча станет для сторон моментом истины.

Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии распорядился искать возможности альтернативных поставок. Также белорусский лидер обвиняет Россию в «кидке» по газу, а также утверждает, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых.

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