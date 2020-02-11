Российские врачи просмотрели серьезную травму у «мучившегося» фигуриста

Российский тренер Алексей Мишин рассказал, что тренирующийся в его группе фигурист Андрей Лазукин мучился в течение года из-за травмы. Слова специалиста приводит АБН.

По словам Мишина, спортсмену был диагностирован разрыв связки коленного сустава, из-за чего он уже два месяца не выходит на лед. Сейчас врачи решают, потребуется ли Лазукину операция. При этом тренер подчеркнул, что российские специалисты просмотрели это повреждение, посчитав, что Андрей получил обычное растяжение. Разрыв обнаружили врачи из Эстонии.

Из-за травмы, отметил Мишин, Лазукин неудачно выступил на чемпионате России. На турнире 22-летний фигурист занял 12-е место.

В апреле 2019 года Лазукин выступал на чемпионате мира и стал десятым. При этом он установил личные рекорды по итогам короткой и произвольной программ. Тем не менее отрыв от победившего американца Натана Чена — около 75 баллов.

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