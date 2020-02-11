Нурмагомедова признали лучшим бойцом мира

Статистический портал Sherdog обновил рейтинг бойцов смешанного стиля (MMA) без учета весовых категорий — его возглавил россиянин Хабиб Нурмагомедов. Имена лучших десяти спортсменов доступны на сайте портала.

31-летний Нурмагомедов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обошел американца Джона Джонса. Последний лидирует в рейтинге UFC без учета весовых категорий, где российский боец занимает вторую строчку. На третьем месте в рейтинге Sherdog американец Генри Сехудо.

Среди лучших десяти бойцов по версии Sherdog лишь один не является представителем UFC. На восьмой строчке располагается бывший чемпион организации американец Деметриус Джонсон, выступающий в сингапурском One Championship.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля ему предстоит защита титула в поединке с американцем Тони Фергюсоном. В активе Нурмагомедова 28 побед, он никогда не проигрывал. В UFC россиянин одержал 12 побед кряду.

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