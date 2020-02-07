Фанаты MMA уверовали в поражение Нурмагомедова от Фергюсона

В Twitter-аккаунте MMA Dude проходит голосование, где пользователям предлагается спрогнозировать результат поединка между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Пост доступен по ссылке.

Почти восемь тысяч пользователей приняли участие в голосовании. Спустя 17 часов после публикации большинство респондентов (47,4 процента) верят в досрочную победу Фергюсона. Еще 9,3 процента считают, что американец одержит верх решением судей. Таким образом, более половины проголосовавших фанатов MMA верят в поражение Нурмагомедова в поединке.

Нурмагомедов и Фергюсон побьются на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля. Для россиянина бой станет третьим, который он проведет в статусе действующего чемпиона. Фергюсон — бывший обладатель временного титула в легком весе.

В сентябре 2019-го Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз в карьере сохранил пояс чемпиона. До этого в октябре 2018-го он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора.

Как и Нурмагомедов, Фергюсон лидирует среди бойцов UFC по количеству побед подряд (12). На счету 35-летнего американца 25 побед и три поражения.

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