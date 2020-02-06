Нурмагомедов порассуждал о ценностях после критики Кашина

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram порассуждал о своей популярности.

Нурмагомедов заявил, что не считает себя примером для подражания. «Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — заявил боец. Журналист Олег Кашин в своем Telegram-канале репостнул публикацию с репликой спортсмена, в которой ее называют ответом на критику журналиста.

5 февраля Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказался против ММА и заявил, что Нурмагомедову нужно «отправиться в родное село, а не представлять Россию». Журналист назвал дикостью тот факт, что Россия стала одним из мировых лидеров в смешанных единоборствах.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Защищать титул он будет 18 апреля, соперником российского бойца станет американец Тони Фергюсон.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!