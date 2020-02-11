Роскомнадзор объяснил разблокировку двух миллионов IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал более двух миллионов IP-адресов. В ведомстве объяснили это тем, что адреса уже долгое время не используются «для обеспечения функционирования запрещенных ресурсов». Об этом сообщает «Интерфакс».

На существенное сокращение числа заблокированных адресов обратил внимание интернет-эксперт Филипп Кулин. Информацию об этом он разместил на сайте проекта «Эшер II», где публикуются данные мониторинга реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

По его информации, 10 февраля были заблокированы более 2,8 миллиона IP-адресов. К утру 11 февраля их количество сократилось до 750 тысяч.

В Роскомнадзоре объяснили, что данные адреса в течение длительного времени не использовались для противоправных действий. При этом не уточняется, по какой причине эти адреса были ранее внесены в реестр запрещенной информации.

Ранее Роскомнадзор заблокировал иностранный почтовый сервис Protonmail. Причиной блокировки стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.

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