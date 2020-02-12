Российский хоккеист свалил судью «подлой» подножкой

Российский защитник новосибирской «Сибири» Андрей Ермаков свалил судью подножкой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского «Куньлуня». Видео появилось на сайте лиги.

Ермаков коньком задел ногу арбитра, что привело к падению рефери. За это он был дисквалифицирован на два матча и подвергнут денежному штрафу. В Instagram поведение хоккеиста назвали подлым.

«Подло со стороны Ермакова, сделать подножку со спины, арбитр его совсем не видел», «Я считаю, что игрок мог уйти от столкновения. А здесь тупо разогнался и вырезался в лайнсмена», «Рефа он видел 100 процентов. Если только вариант, мол не успел объехать... Или не хотел... Сплошные или», — писали юзеры.

«Сибирь» проиграла «Куньлуню» со счетом 0:3. Новосибирцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 65 очков в 55 встречах. Китайская команда располагается на седьмом месте (59 очков в 58 матчах).

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