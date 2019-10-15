Канадский хоккеист свалил россиянина с ног ударом в голову

Защитник китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Виктор Бартли нанес жесткий удар российскому нападающему «Северстали» Игорю Гераськину в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте лиги.

Инцидент произошел в концовке первого периода. Гераськин пропустил удар в голову и был свален с ног. При этом судьи не наказали Бартли. Матч завершился победой «Северстали» в овертайме со счетом 2:1.

После 18 матчей «Северсталь» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, «Куньлунь» — девятое в Восточной.

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