Российский игрок НХЛ отказался от драки во время матча и прослыл трусом

Российский защитник клуба «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отказался от драки с канадским нападающим Миланом Лучичем из «Калгари Флэймс» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встречу можно посмотреть на сайте лиги.

Во втором периоде Задоров провел силовой прием, после чего Лукич начал провоцировать россиянина, однако тот не реагировал на его выпады. Тогда канадец ударил соперника в лицо, после чего российский хоккеист удержал его за талию, пытаясь прекратить стычку.

В итоге Задоров получил двухминутное удаление за толчок и пятиминутное — за драку. Лучичу выписали 5+2 как инициатору потасовки, добавив также дисциплинарный штраф. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Колорадо».

Пользователи соцсетей раскритиковали россиянина. «Никита Задоров — самый большой подонок в НХЛ. Абсолютный трус, который никогда не отвечает за свою грязную игру», «Лукич поддержал свою команду, а Задоров — сопляк», «Я думал, что Задоров — сильный мужик, а он испугался Лукича», — писали они.

За «Колорадо» Задоров выступает с 2015-го. В прошедшем сезоне он заработал 75 минут штрафа в 70 матчах регулярного чемпионата.

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