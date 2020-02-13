Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас. В аккаунте музыканта также появился пост с младенцем.

Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: «Мое солнце». Также указана дата рождения малыша — 30 января 2020 года. При этом информация о том, что Курникова родила, появилась 11 февраля. Пол новорожденного неизвестен.

My Sunshine 01.30.2020 Фото опубликовано @enriqueiglesias

У Курниковой и Иглесиаса есть близнецы, появившиеся на свет 16 декабря 2017 года. Тогда теннисистка скрывала свою беременность и не появлялась на публике с ноября 2016 года.

Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году во время съёмок клипа на песню Escape. 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки в 2003 году из-за травмы. Наивысшее ее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — восьмое. В 2016 году россиянку включили в Зал теннисной славы.

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