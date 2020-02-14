Написавший об убийстве пациентов российский анестезист уволился

Медбрат-анестезист из пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин, который оставлял сообщения об убийстве ветеранов на форуме «Двач», уволился по собственному желанию. Об этом изданию «Подъем» сообщили в минздраве Пермского края.

В минздраве добавили, что правоохранительные органы ведут проверку, ее результаты пока неизвестны.

11 февраля Калинин признался, что писал анонимные сообщения на форуме «Двач». По данным издания Baza, коллегам он признался, что при этом был пьян и не думал никого убивать, а все написанное им — «плод его воспаленных фантазий». Согласно результатам проверки на детекторе лжи, мужчина не врал о написании сообщений, однако никого не убивал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru