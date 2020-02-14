Собчак прокомментировала критику своей обнаженной груди

Телеведущая Ксения Собчак ответила писателю Александру Цыпкину, который в Instagram-посте сравнил ее обнаженную грудь с грудью его жены Оксаны Лаврентьевой. В Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак написала, что подобное сопоставление лишено смысла, так как у нее нет силиконовых имплантов, а у Лаврентьевой, по ее мнению, есть.

«А бедному Цыпкину все продолжало мерещиться, что все вокруг только про него и его супругу», — написала Собчак в ответ на критику Цыпкина по поводу ее обнаженной фотосессии.

Она также прокомментировала слова писателя о том, что ему и мужу Собчак Константину Богомолову осталось «членами помериться». «Надеюсь, хоть у тебя член настоящий. Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко», — заявила телеведущая.

Позднее пост Цыпкина с коллажем из двух обнаженных женщин был удален из Instagram, о чем он сообщил в другой публикации. По мнению писателя, причиной произошедшего стало то, что «кто-то не выдержал конкуренции и нажаловался».

Ранее Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью. Вместе с ней обнаженными снялись дизайнер Яна Расковалова и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

В декабре Собчак и Цыпкин уже вступали в конфликт. Тогда писателя возмутил Instagram-пост телеведущей, в котором она назвала публикацию голых фото женщинами старше 40 лет демонстрацией отчаяния. Цыпкин посчитал, что Собчак пишет о его супруге Оксане Лаврентьевой, ранее опубликовавшей в соцсети обнаженный снимок.

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