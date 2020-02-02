Собчак прокомментировала «голливудскую» фотосессию Поклонской

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на «голливудскую» фотосессию депутата Госдумы Натальи Поклонской. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Поклонская в игривом настроении», — написала Собчак в подписи к фотографии парламентария.

Поклонская в ответ посоветовала телеведущей не переживать. «Я на ваш светский трон не претендую», — написала она и опубликовала еще одну фотографию с фотосессии.

Ранее депутат объявила себя крымской «няш-мяш» и показала кадры с «голливудской» фотосессии. «Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш"», — написала парламентарий. Поклонская посоветовала всем «подарить любимым девочкам поход к фотографу». По ее словам, это поднимает настроение и самооценку.

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