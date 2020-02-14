Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью. Вместе с ней обнаженными на снимке снялись дизайнер Яна Расковалова и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

Собчак сопроводила фотографию комментарием «Отчаянные и отчаявшиеся», а также назвала снимок своей валентинкой.

“Отчаянные и отчаявшиеся” ... @yanaraskovalova and @glukozamusic and @xenia_sobchak #моявалентинка ❤️❤️❤️ photo by @vadimraskovalov directed by @konbog75 Фото опубликовано @xenia_sobchak

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к Собчак. В интервью Тине Канделаки она призналась, что не уважает телеведущую.