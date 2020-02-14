Захарова призналась в неуважении к Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Об этом она поделилась в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда».

Отвечая на вопрос, планирует ли она поучаствовать в проектах Собчак, дипломат ответила отрицательно. «Нет. Я хожу к людям интересным и умным, которых уважаю. Я это не скрываю, что не хожу к людям, которых не уважаю», — сказала она.

Также Захарова рассказала, что не смогла досмотреть новое шоу Собчак «Док-Ток». «Это невозможно. Я пыталась, но не могу», — призналась она.

Ранее Первый канал анонсировал новую программу, одной из ведущих которой станет Собчак. Утверждалось, что формат не имеет аналогов на российском телевидении, однако позже телеканал RTVI упрекнул канал в копировании его шоу, выходящего в их эфире с 9 сентября 2019 года.

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