Канделаки ответила Собчак на критику фигуры

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила Ксении Собчак, раскритиковавшей ее фигуру в эфире программы «Вечерний Ургант». Канделаки разместила в Twitter видео, в котором перечислила многочисленные регалии Собчак и сообщила, что внимание такого человека для нее очень лестно.

«Не скрою, это лестно. Лестно, когда экс-кандидат в президенты Российской Федерации, большой политический лидер, практически без пяти минут глава партии, если опять-таки память мне не изменяет, известный видеоблогер, ведущая, звезда Первого канала, красавица, умница, лицо косметики Mixit с идеальной кожей, внешностью, породой, харизмой обсуждает меня, скромную девчонку из Тбилиси. Честно, приятно, скрывать не буду», — сказала Канделаки.

Поводом для записи видео послужил прозвучавший в программе «Вечерний Ургант» ответ Собчак на вопрос о том, что бы она выбрала: сменить пол и жениться на Тине Канделаки или быть крестницей президента Монголии. «Канделаки сколько в спортзале ни занимается, все равно как-то это все выглядит, ну, так себе», — заявила она и выбрала второй вариант.

Иван Ургант, эмоционально отреагировав на высказывание своей гостьи, сказал: «Классическая Собчак! Вот они — оскорбления женщин!» Запись выпуска доступна на YouTube-канале передачи.

Ранее Первый канал анонсировал новую программу, одной из ведущих которой станет Собчак. Утверждалось, что формат не имеет аналогов на российском телевидении, однако позже телеканал RTVI упрекнул канал в копировании его шоу, выходящего в их эфире с 9 сентября 2019 года.

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