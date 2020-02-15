Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. Об этом пишет Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.

Науседа отметил, что стране не удалось бы «эффективно сдерживать российскую угрозу» без помощи США и других союзников по НАТО. По мнению президента, в Литве необходима максимальная подготовка сил Североатлантического альянса. Также он указал на важность постоянного обучения и участия в совместных с ВС Литвы маневрах контингента НАТО.

В декабре прошлого года на саммите НАТО Россию назвали более серьезным источником угрозы, чем международный терроризм и киберпреступность.

Также в мае 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы». «Речь идет о полной готовности к обороне и способности обеспечить стабильность в будущем. Иногда это требует новой военной концепции», — подчеркнул он. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.

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