Российские конькобежцы выиграли ЧМ и установили мировые рекорды

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина выиграли чемпионат мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити, установив мировые рекорды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Воронина завоевала золотую медаль в забеге на пять тысяч метров. Она прошла дистанцию за шесть минут и 39,021 секунды. Ее результат стал новым мировым рекордом. Также спортсменка завоевала бронзу на дистанции три тысячи метров, пройдя ее за три минуты и 55,540 секунд.

Кулижников одержал победу на дистанции в тысячу метров, преодолев ее за минуту и 5,697 секунды, что также стало мировым рекордом.

15 февраля российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха.До этого российская команда имела серию из 28 гонок без медалей на этапах Кубка мира, что является худшим результатом в истории.

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